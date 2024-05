Probabili formazioni Torino Milan: Pioli RIVOLUZIONA la squadra, attacco a sorpresa contro i granata

Probabili formazioni Torino-Milan: Pioli rivoluziona l’attacco e lancia Terracciano nella linea difensiva. Le ultime

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha le idee chiare in vista della sfida di questa sera in trasferta contro il Torino. In porta ci sarà ancora Sportiello con la linea a quattro composta da Kalulu e Terracciano (all’esordio dal primo minuto) sulle corsie e con Thiaw e Tomori in mezzo.

Centrocampo a tre con Musah, Reijnders e Bennacer mentre l’attacco sarà rivoluzionato: Pulisic l’unico confermato con Okafor a sinistra e Jovic centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci; Zapata, Sanabria. All.: Juric.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Terracciano; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Okafor. All.: Pioli.