Torino Milan, Pioli lo SCEGLIE! Esordio dal primo minuto, un big lo ha rassicurato a Milanello

Torino-Milan, Stefano Pioli ha deciso di lanciare dal primo minuto Terracciano a sinistra: Florenzi lo rincuora

In vista della sfida di questa sera tra Torino e Milan Stefano Pioli ha deciso di lanciare dal primo minuto Filippo Terracciano. L’esterno arrivato a gennaio dal Verona agirà sulla corsia sinistra di difesa prendendo il posto dell’influenzato Theo Hernandez e di Florenzi.

Proprio il veterano classe ’91, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha rincuorato Terracciano a Milanello: il ragazzo deve rompere il ghiaccio in attesa di capire come comportarsi in vista della prossima stagione.