Calciomercato Milan, tutti i motivi dietro il no di Theo Hernandez all’Al Hilal: piovono conferme su quel sondaggio

Calciomercato Milan, spuntano tutti i motivi dietro il no di Theo Hernandez al trasferimento all’Al Hilal: sondaggio dell’Atletico Madrid

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan deve ancora risolvere la grana relativa al futuro di Theo Hernandez.

Theo dice di no all’Al-Hilal. Decisive sono state la volontà della famiglia (Theo è appena diventato padre per la seconda volta) e la tempistica: i sauditi sono a caccia di rinforzi in ottica Mondiale per club. Un interessamento all’orizzonte c’è già: l’Atletico Madrid.