Calciomercato, il Milan sfida il Napoli per Ounahi. Sfida anche di mercato, con i partenopei in vantaggio anche in questo

Tra Milan e Napoli non è solo sfida scudetto, ma è anche sfida per il calciomercato: l’obiettivo di entrambe è il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, giocatore dell’Angers.

Come nella lotta scudetto, anche sul mercato i partenopei sono in vantaggio: l’acquisto sarà fatto in estate.