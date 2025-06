Calciomercato Milan, operazione Musah ancora viva! Si attendono sviluppi cruciali, la svolta può arrivare così

Calciomercato Milan, l’operazione Yunus Musah con il Napoli è ancora in piedi: serve l’intesa sui bonus e sull’attivazione degli stessi

Il calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo e il Napoli di Antonio Conte si sta muovendo con decisione per rinforzare la propria rosa. Tra i nomi più caldi in orbita azzurra figura quello di Yunus Musah, centrocampista statunitense attualmente in forza al Milan. Le indiscrezioni si susseguono e l’affare, sebbene complesso, sembra essere in una fase decisiva.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione che porterebbe Musah a Napoli è ufficialmente “aperta”. Moretto, citando fonti dirette vicine alla trattativa, ha rivelato che i contatti tra i club proseguiranno nei prossimi giorni, con la possibilità di avere notizie più concrete forse già entro la prossima settimana. Una chiara indicazione della volontà di entrambe le parti di giungere a una definizione dell’affare.

La Posizione di Yunus Musah: L’Attesa della Mossa Decisiva del Napoli

L’aspetto fondamentale di questa trattativa, e che potrebbe fare la differenza, è la volontà del giocatore. Come sottolineato da Moretto, Yunus Musah è in attesa di una mossa definitiva del Napoli. Questo suggerisce che il centrocampista abbia già dato il suo gradimento alla destinazione partenopea e al progetto tecnico di Antonio Conte, il quale, a quanto pare, ha individuato in Musah un profilo ideale per il suo centrocampo, un giocatore dinamico e duttile capace di ricoprire diverse posizioni e garantire intensità.

Nonostante l’apertura del dialogo, le ultime notizie indicano una fase di stallo dovuta principalmente alle cifre richieste dal Milan e a una certa distanza sulla valutazione dei bonus. Il Milan, secondo alcune fonti, chiederebbe intorno ai 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre il Napoli avrebbe offerto circa 25 milioni di euro (inclusi bonus), dopo un’offerta iniziale di 20 milioni. Questa differenza di valutazione, in particolare sulla struttura e l’entità dei bonus, sta al momento frenando la chiusura dell’operazione.

Ostacoli e Possibili Sviluppi: Il Ruolo dei Bonus e del Mercato in Evoluzione

La trattativa tra il calciomercato Milan e il Napoli si è rivelata più articolata del previsto. Se da un lato il Napoli è convinto della correttezza della sua offerta, ritenuta più che equa per un giocatore che, sebbene giovane e promettente, ha avuto una stagione altalenante al Milan, dall’altro il club rossonero, tramite il suo CEO Giorgio Furlani, punterebbe a massimizzare la cessione. La questione dei bonus, in particolare, sembra essere il vero nodo cruciale. Si discute sulla loro natura (se facili o difficili da raggiungere) e sul loro ammontare, dettagli che, per quanto possano sembrare secondari, rivestono un’importanza significativa nell’economia complessiva dell’affare.

È importante sottolineare che il mercato è dinamico e le situazioni possono evolvere rapidamente. Se da un lato alcune fonti parlano di una trattativa bloccata o quasi saltata, con il Napoli che non intenderebbe superare i 22 milioni di base fissa, le dichiarazioni di Moretto lasciano intendere che i contatti proseguiranno, segno che una soluzione è ancora possibile. La volontà del giocatore, che aspetta una mossa definitiva del Napoli, potrebbe giocare un ruolo chiave per sbloccare l’impasse. Il club azzurro, sotto la guida di Manna, continua a lavorare su più fronti per allestire una squadra competitiva per la prossima stagione, e Musah rimane un obiettivo primario per il centrocampo.

I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se l’operazione Musah-Napoli si concretizzerà, portando il talentuoso centrocampista statunitense alla corte di Conte e rafforzando il reparto mediano degli azzurri.