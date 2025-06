Calciomercato Milan, super duello con il Napoli per l’acquisto di Nunez: c’è una squadre in pole in questo momento. Le ultimissime

Un nome infiamma il mercato italiano e scatena la sfida tra due delle principali forze del nostro campionato: Darwin Nuñez. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante uruguaiano del Liverpool è finito nel mirino sia del Napoli che del Milan, pronti a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione.

Nuñez, arrivato al Liverpool con grandi aspettative e una valutazione importante, ha vissuto una stagione altalenante, non riuscendo a esprimere appieno il suo potenziale e la continuità desiderata. Questa situazione lo rende ora un profilo interessante per i club italiani, che vedono in lui un talento ancora inespresso ma dalle qualità indiscutibili: forza fisica, velocità e un fiuto per il gol che, se ben canalizzato, potrebbe fare la differenza.

Il Napoli, in particolare, sembra essere in pole position per il centravanti. Il club azzurro, dopo una stagione deludente, è intenzionato a ricostruire una squadra ambiziosa e vede in Nuñez il terminale offensivo ideale per il nuovo progetto tecnico. L’ingaggio del giocatore, che si aggira sui 4,7 milioni di euro netti, è considerato sostenibile per le casse partenopee, specialmente se rapportato al potenziale impatto che l’uruguaiano potrebbe avere.

Tuttavia, anche il Milan non molla la presa. I rossoneri, alla ricerca di un centravanti titolare di peso, monitorano attentamente la situazione di Nuñez. Il costo del cartellino, che il Liverpool valuta intorno ai 50 milioni di euro (trattabili) o anche di più secondo alcune fonti (si parla di 60-75 milioni), rappresenta l’ostacolo maggiore per entrambe le squadre italiane. Nonostante ciò, la volontà di Nuñez di rimanere in Europa, avendo già rifiutato offerte da parte di ricchi club arabi, gioca a favore delle squadre di Serie A.

Il duello è aperto, e le prossime settimane saranno decisive per capire quale tra Napoli e Milan riuscirà ad avere la meglio nella corsa al “Pistolero” uruguaiano.