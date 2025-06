Calciomercato Milan, futuro di Morata in Serie A? C'è questa possibilità...

Calciomercato Milan, nuova destinazione a sorpresa per Alvaro Morata: possibile assalto di questa big di Serie A. Le ultimissime sui rossoneri

Il Como non smette di stupire. Nelle ultime ore, come riportato da Il Giorno, è emersa una suggestione che ha del clamoroso e che infiamma i sogni dei tifosi lariani: Álvaro Morata del Milan.

L’attaccante spagnolo, attualmente in forza al Milan, rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta per il club lombardo. Sebbene la trattativa sia ancora in una fase embrionale e molto complessa, l’idea di portare a Como un giocatore del calibro di Morata testimonia le elevate ambizioni della proprietà indonesiana e dei fratelli Hartono. Il centravanti, con la sua esperienza internazionale maturata in top club come Real Madrid, Chelsea e Juventus, oltre che con la nazionale spagnola, garantirebbe un upgrade tecnico e di leadership inestimabile per una neopromossa.