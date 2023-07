Morata Milan: nodo clausola per lo spagnolo, ecco le cifre! Si parla di 20 milioni per arrivare al centravanti dell’Atletico Madrid

Il Milan cerca anche un centravanti e uno dei nomi in pole per il ruolo è quello di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in settimana ci sarà l’incontro per trattare.

Relevo, intanto, rivela le cifre che si celano dietro un eventuale trattativa. Secondo quanto scrive Matteo Moretto, Alvaro Morata non ha una clausola di 10 milioni ma tra i 20 ei 30 milioni. L’Atlético Madrid è aperto alla trattativa, ma non scenderà sotto i 20 milioni.