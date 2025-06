Calciomercato Milan, Moncada pesca in Premier League! Nome nuovo, i rossoneri lo seguono molto da vicino

Calciomercato Milan, i rossoneri guardano in Premier League: nel mirino c’è il terzino destro Neco Williams. Ultime

Il calciomercato Milan guarda al futuro e, tra i vari nomi che popolano le liste del direttore sportivo e della sua squadra, spunta quello di Neco Williams, talentuoso terzino gallese attualmente in forza al Nottingham Forest. La nostra redazione ha appreso, attraverso le indiscrezioni raccolte da Radio Rossonera, che al momento si tratta di un “semplice gradimento” da parte del club rossonero, senza che siano ancora stati avviati contatti formali né con il giocatore né con il Nottingham Forest. Un interesse preliminare, dunque, che potrebbe però gettare le basi per future evoluzioni sul mercato.

Il profilo di Neco Williams, classe 2001, si inserisce perfettamente nella filosofia che il Milan sta cercando di portare avanti negli ultimi anni: giovani talenti con margini di crescita significativi e già con esperienza in campionati di alto livello. Il terzino gallese, cresciuto nelle giovanili del Liverpool, ha dimostrato le sue qualità nella Premier League, un campionato notoriamente esigente e ad alta intensità. La sua duttilità tattica, in grado di ricoprire sia la fascia destra che quella sinistra, lo rende un elemento interessante per qualsiasi assetto difensivo.

Analizzando la sua stagione 2024/2025 appena conclusa con il Nottingham Forest, Neco Williams ha collezionato un numero significativo di presenze, dimostrando di essere un pilastro per la sua squadra. In Premier League, ha disputato 35 partite, accumulando oltre 2500 minuti in campo. Pur essendo un difensore, ha contribuito anche alla fase offensiva, realizzando 1 gol e fornendo 3 assist ai suoi compagni. Le sue statistiche evidenziano un giocatore che non si limita alla copertura difensiva, ma partecipa attivamente alla costruzione del gioco e alle sortite offensive sulla fascia. Ha mostrato buone capacità nei duelli individuali e nel recupero palla, elementi cruciali per il calcio moderno.

Il “semplice gradimento” riportato da Radio Rossonera suggerisce che il Milan sta monitorando attentamente il giocatore, valutandone le prestazioni e l’adattabilità al proprio sistema di gioco. Nonostante l’assenza di contatti diretti al momento, il fatto che il suo nome sia emerso nel contesto delle osservazioni rossonere indica un potenziale interesse futuro. Il calciomercato è un processo dinamico, e spesso questi “gradimenti” iniziali si trasformano in trattative concrete man mano che si avvicina la finestra estiva e le strategie delle squadre prendono forma.

Per il Nottingham Forest, Neco Williams rappresenta un asset importante, e una sua cessione avverrebbe solo a fronte di un’offerta ritenuta congrua. Per il Milan, l’eventuale acquisizione di Williams rinforzerebbe ulteriormente le corsie laterali difensive, garantendo una soluzione giovane, dinamica e con un’esperienza già consolidata a certi livelli. Resta da vedere se il semplice gradimento si evolverà in una vera e propria mossa di mercato nei prossimi mesi, con Radio Rossonera che continuerà a tenere aggiornati i tifosi sulle prossime tappe di questa potenziale trattativa.