Calciomercato Milan, Moncada non lo molla! Contatti costanti, può essere il colpo a sorpresa

Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Leoni del Parma: il difensore piace tantissimo al club rossonero per la prossima stagione

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta cercando di rinforzare il suo reparto difensivo, che dovrà affrontare le partenze certe di Tomori e Thiaw. Uno dei nomi che è stato menzionato come possibile rinforzo è Leoni del Parma. Il giocatore potrebbe essere una scelta interessante per il Milan, che cerca di trovare nuovi talenti per la difesa.

Leoni potrebbe portare una buona dose di esperienza e qualità alla squadra rossonera, e il Milan potrebbe valutarlo come possibile sostituto di Tomori e Thiaw. La società rossonera dovrà però essere rapida nelle trattative per assicurarsi il giocatore, che potrebbe essere interessato anche da altre squadre.

Il Milan dovrà valutare attentamente le qualità di Leoni e decidere se è il giocatore giusto per la squadra. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan sembra essere determinato a fare cambiamenti importanti nella squadra e a trovare nuovi talenti per rinforzare la difesa.