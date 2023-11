Calciomercato Milan, accordo trovato! È fatta per il primo colpo di gennaio, tutti i dettagli sui movimenti dei rossoneri

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, la scorsa settimana il calciomercato Milan ha trovato l’accordo con Juan Miranda. Il terzino classe 2000, in scadenza di contratto col Betis Siviglia, vuole proseguire la sua carriera in rossonero, con le parti che nei giorni scorsi si sono sentite per limare gli ultimi dettagli.

Ora il Diavolo deve decidere se portare già a gennaio il giocatore a Milano oppure aspettare giugno. Nel secondo caso, il contratto verrà depositato dopo la sessione invernale di calciomercato e avrà una durata di cinque anni entrando ufficialmente in vigore a partire dal 1° luglio 2024. Nel primo caso, c’è da trovare l’accordo sull’indennizzo col Betis (club che già sa di perderlo a zero a fine stagione) e il contratto avrà una durata di quattro anni e mezzo. La certezza, comunque, è che il terzino arriverà alla corte di Pioli.