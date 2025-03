Calciomercato Milan, Mirabelli controcorrente! L’ex DS rossonero sorprende: ha detto questa cosa

Condividi via email

Calciomercato Milan, Massimiliano Mirabelli, ex DS rossonero, ha elogiato l’operato del Diavolo nella costruzione della squadra

Intervenuto a CalcioNapoli24, Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, ha parlato così della squadra rossonera allenata da Conceicao:

PAROLE – «Il Milan? Vado controcorrente perchè sento tante critiche e tutti si aspettavano di più. È stato fatto però un grande lavoro: il Milan è una squadra forte e sta gettando le basi per un futuro radioso. È sulla via giusta per ciò che concerne la costruzione della squadra».