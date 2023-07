Milinkovic Savic Milan: Pioli sogna il serbo, il club risponde! Non è nei piani della società rossonera, e non solo

Sergej Milinkovic Savic è obiettivo di mercato delle principali squadre di Serie A. È il nome in pole per la Juventus, ma non è l’unica squadra interessata.

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, Pioli e Inzaghi sono interessati al giocatore, che entrambi hanno allenato alla Lazio. Il nome, però, intriga meno le società di Milan e Inter.