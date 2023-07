Milinkovic Savic Milan: la Juve sacrifica lui per il serbo! Le ultime. Il centrocampista ha avvisato Lotito di voler essere ceduto

Il Milan rimane sulle sue tracce, ma c’è la Juventus in pole position per Sergej Milinkovic Savic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri vuole il serbo.

Il giocatore avrebbe già informato Lotito di non volere il rinnovo del contratto in scadenza. Per prendere Milinkovic la Juve dovrà fare cassa con le cessioni e in questo senso non è escluso possa partire Paul Pogba.