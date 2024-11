Calciomercato Milan, proposto lui per gennaio: la trattativa potrebbe partire a breve!

Calciomercato Milan, proposto Wendell per gennaio: il giocatore è in scadenza a giugno 2025, la trattativa potrebbe partire a breve!

Come riporta il portale Asromalive, al calciomercato Milan sarebbe stato proposto per gennaio il terzino brasiliano Wendell di proprietà del Porto. Il giocatore è in scadenza a giugno 2025.

Il club portoghese valuta di farlo partire con un piccolo indennizzo già nel prossimo mercato invernale, per evitare di perderlo a zero d’estate. Inoltre, Wendell è curato da un’agenzia in ottimi rapporti con i rossoneri.