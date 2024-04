Calciomercato Milan, Suma consiglia i rossoneri: «In estate va fatta una riflessione di questo tipo. Ecco cosa serve»

Calciomercato Milan, Mauro Suma consiglia i rossoneri in vista dell’estate: servono chili e centimetri tra difesa e centrocampo

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Mauro Suma ha parlato così del prossimo calciomercato Milan consigliando i rossoneri:

PAROLE – «Male male male, prendere subito così, due gol. Noi dovremo riflettere molto e su come mettere chili, equilibrio e tenuta difensiva nella squadra della prossima stagione perché purtroppo in questa stagione è dalla tournee americana che imbarchiamo gol con troppa facilità. Il Milan non ha fatto nulla per meritare la qualificazione, complimenti alla Roma. Noi dovremo riflettere bene su questo doppio confronto».