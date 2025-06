Calciomercato Milan, sfuma Mastantuono? C’è il retroscena sul talento del River Plate

Condividi via email

Calciomercato Milan, può sfumare la pista che porta al talento del River Plate Mastantuono: spunta il clamoroso retroscena

Il calciomercato Milan aveva mostrato un forte interesse per Mastantuono, il giovane talento del River Plate, arrivando addirittura a mandare degli scout in Argentina per seguirlo da vicino. Tuttavia, la forte concorrenza del Real Madrid ha raffreddato l’interesse dei rossoneri, che sembrano aver abbandonato l’idea di ingaggiare il giocatore.

Ora, altre squadre come il PSG sembrano essere in vantaggio nella corsa a Mastantuono e potrebbero fare un’offerta concreta per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la pista sembra essersi spostata verso altre squadre, lasciando il Milan fuori dalla competizione.