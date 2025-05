Calciomercato Milan, il Manchester United segue Maignan! E il portiere... Dettagli

Calciomercato Milan, il Manchester United si è informato sul calciatore rossonero. Potrebbe fare un tentativo la prossima estate

Il Manchester United sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere e potrebbe fare un colpo in quel reparto nel prossimo calciomercato estivo. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il club di Premier League avrebbe chiesto informazione per Mike Maignan.

Il futuro dell’estremo difensore del Milan è ancora in bilico, il suo contratto scade nel 2026 e dovrebbe esserci un nuovo incontro con il club in programma per capire se ci sono i margini per il rinnovo. Altrimenti sarà addio.