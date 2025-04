Condividi via email

Calciomercato Milan, il club delle studia alternative a Maignan: grande obiettivo dalla Serie A. Le ultimissime notizie sui rossoneri

C’è un’importante notizia nel calciomercato Milan che riguarda Mike Maignan, portiere titolare e capitano rossonero. Il calciatore francese non sarebbe più così sicuro di chiudere il rinnovo.

Proprio per questa ragione la dirigenza starebbe cercando eventuali alternative. Come riportato da La Gazzetta dello Sport uno dei profili che piace di più è quello di Marco Carnesecchi, portiere in forza all’Atalanta.