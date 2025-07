Calciomercato Milan, arriva la risposta di Maignan all’offerta del Galatasaray: svelata la volontà del francese. Le ultimissime sui rossoneri

Mike Maignan ha spento sul nascere ogni voce di mercato che lo vedeva lontano dal Milan. Il portiere francese, punto fermo e inamovibile della formazione rossonera, ha rifiutato categoricamente il corteggiamento del Galatasaray, dimostrando ancora una volta il suo forte legame con il club di Via Aldo Rossi. L’interesse dei turchi, trapelato nei giorni scorsi, si è scontrato con la ferma volontà di Maignan di proseguire la sua avventura a Milano.

La posizione del portiere è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: il suo desiderio è quello di continuare a vestire la maglia del Milan e contribuire ai futuri successi della squadra. Questa decisione non sorprende chi conosce il carattere e la professionalità di Maignan, da sempre concentrato sui suoi obiettivi e legato da un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. La sua importanza per il Milan va oltre le parate spettacolari; è un vero e proprio leader in campo, capace di dettare i tempi e infondere sicurezza a tutta la difesa.

Il “no” al Galatasaray è un segnale forte lanciato anche alla dirigenza milanista, che ora potrà concentrarsi sul rinnovo del contratto di Maignan. Attualmente legato al Milan fino al 2026, il suo prolungamento è una priorità assoluta per il club. Un accordo che lo legherebbe per un periodo più lungo e con un adeguamento dell’ingaggio rifletterebbe la sua centralità nel progetto tecnico e il suo status di migliore nel suo ruolo in Serie A, se non in Europa. La fumata bianca per il rinnovo è attesa con fiducia, consolidando ulteriormente il matrimonio tra Maignan e il Milan, per la gioia di tutti i tifosi rossoneri.