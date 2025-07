Calciomercato Milan, la pista Maignan al Chelsea si è arenata: i londinesi vogliono acquistare quest’altro super portiere. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Chelsea starebbe seriamente pensando a Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan e attuale numero uno del Paris Saint-Germain, per rinforzare la propria porta in vista della prossima stagione. Questa indiscrezione riaccende un vecchio interesse dei Blues per il portiere della Nazionale italiana.

Donnarumma, che ha lasciato il Milan a parametro zero per approdare al PSG, potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida. Nonostante la sua indubbia qualità, la sua esperienza a Parigi non è stata sempre esente da critiche e momenti di tensione, spesso legati alla pressione di un ambiente esigente come quello parigino e ad alcune prestazioni meno brillanti. Il Chelsea, dal canto suo, è alla ricerca di un portiere di assoluto livello che possa garantire solidità e sicurezza tra i pali, e il profilo di Donnarumma si inserisce perfettamente in questa logica.

La notizia, inoltre, sottolinea un aspetto importante sul mercato dei portieri: il Chelsea, a quanto pare, ha escluso Maignan dalla lista dei suoi obiettivi. Questo significa che i Blues non punteranno più sul portiere del Milan per la loro porta, concentrandosi invece su altri profili di alto calibro come quello di Donnarumma. Il possibile arrivo dell’italiano a Stamford Bridge rappresenterebbe un colpo di mercato significativo, capace di spostare gli equilibri e dare nuove certezze a una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio europeo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se questa suggestione si trasformerà in una trattativa concreta.