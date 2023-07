Lukaku Milan: l’attaccante ha deciso il suo futuro! Le ultime. Il giocatore vuole l’Inter e prova la sua mossa per centrare l’obiettivo

Dopo il mancato colpo Marcus Thuram, che ha scelto l’Inter, il Milan ha valutato Romelu Lukaku per l’attacco rossonero. Il giocatore, tuttavia, ha detto no alla squadra rivale: l’unico obiettivo per lui è l’Inter.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’idea può essere quella del prestito oneroso con riscatto obbligato nell’estate 2024. Lukaku reciterà la sua parte mettendo ulteriore pressione sul Chelsea per chiudere in fretta.