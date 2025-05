Calciomercato Milan, Tare vuole portare in rossonero Luis Felipe! Le ultimissime

Calciomercato Milan, la prima mossa per la difesa di Tare si chiama Luiz Felipe: lo scenario è questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Igli Tare, prossimo DS del club rossonero, avrebbe già individuato i primi obiettivi del calciomercato Milan in vista della prossima estate.

L’ex Lazio vorrebbe riportare in Italia Luiz Felipe, da gennaio di nuovo in Europa dopo l’esperienza all‘Al-Ittihad. I due si conoscono molto bene perché sono stati nel club biancoceleste per molti anno: in caso di chiamata di Tare lui accetterebbe.