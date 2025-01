Calciomercato Milan, suggestione Lucca! Primo sondaggio con l’Udinese, Furlani prende nota

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione Lucca: è lui l’alternativa a Santiago Gimenez, primo contatto esplorativo con l’Udinese

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul calciomercato Milan alla voce attaccante:

PAROLE – «Dopo l’ufficialità e la presentazione di Walker, il Milan continua a muoversi sul mercato e resta alla ricerca di un attaccante centrale. Non solo Gimenez, i rossoneri sono interessati anche a Lorenzo Lucca dell’Udinese, attaccante italiano dell’Udinese. Il classe 2000 piace al Milan che però per il momento non ha ancora fatto offerte ufficiali. Lucca in questa stagione ha dimostrato di essere in ottima forma, segnando 8 gol in 21 presenze in Serie A con la squadra di Runjaic».