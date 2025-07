Calciomercato Milan, lotta a tre per Lorenzo Lucca: una big di Serie A si è inserita con forza. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato dell’Atalanta entra nel vivo, e con la sempre più probabile partenza di Mateo Retegui verso l’Arabia Saudita, i bergamaschi hanno individuato il suo potenziale erede: Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, reduce da una buona stagione in Friuli, è il nome in cima alla lista della “Dea” per rinforzare il reparto offensivo. La società nerazzurra è convinta che Lucca, con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di far reparto, possa integrarsi perfettamente nel sistema di gioco di Gasperini e raccogliere l’eredità di Retegui.

L’interesse dell’Atalanta per Lucca non è una novità, ma la spinta decisiva arriva proprio dalla necessità di rimpiazzare il centravanti argentino, la cui cessione in un campionato emergente sembra ormai imminente. La trattativa con l’Udinese si preannuncia complessa, ma l’Atalanta è determinata a portare a termine l’operazione, forte della sua reputazione nello sviluppo dei talenti e della possibilità di offrire a Lucca una vetrina importante anche a livello internazionale, qualora la squadra si qualificasse per le competizioni europee.

Tuttavia, la strada per Lucca non è spianata. Sul giovane attaccante si registra anche l’interesse di due big del calcio italiano: il Milan e il Napoli. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e profondità, e le qualità di Lucca hanno catturato l’attenzione delle rispettive dirigenze. Per il Milan, potrebbe rappresentare un’alternativa o un complemento a un attacco che ha bisogno di rinforzi, mentre il Napoli lo vede come un profilo interessante per il futuro, in un reparto che potrebbe subire cambiamenti significativi.

La concorrenza rende la situazione incerta, ma l’Atalanta, forte della sua strategia di mercato ben definita e della capacità di valorizzare i giovani, spera di spuntarla nella corsa a Lorenzo Lucca, considerato il profilo ideale per dare continuità al proprio attacco.