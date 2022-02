ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: Lotito mette i bastoni tra le ruote ai rossoneri. Biancocelesti pronti ad accelerare per l’obiettivo di mercato rossonero

Oltre ad Alessio Romagnoli, obiettivo numero uno della Lazio, per rinforzare la difesa per la prossima stagione i biancocelesti pensano anche a un altro centrale: Nicolò Casale, corteggiato a lungo anche nel mercato invernale e nel mirino anche del Milan.

Il Verona continua a chiedere 10 milioni di euro e, come riportato da La Repubblica, Claudio Lotito è pronto a tornare presto nuovamente alla carica con il presidente Setti per rimettere in piedi l’affare.