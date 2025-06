Calciomercato Milan, Loftus Cheek piace e non poco alla Lazio: possibilità di cessione alte. Cosa succede. Le ultimissime sui rossoneri

Ruben Loftus-Cheek nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri: un’idea che, secondo Tuttosport, si fa sempre più concreta. Il centrocampista inglese del Milan, nonostante una stagione altalenante, ha un estimatore di vecchia data nel tecnico biancoceleste, che lo ha già allenato con successo ai tempi del Chelsea.

Il legame tra Sarri e Loftus-Cheek è ben noto: sotto la guida del “Comandante” al Chelsea, l’inglese ha vissuto una delle sue migliori stagioni, culminata con la vittoria dell’Europa League nel 2019. Sarri apprezza in Loftus-Cheek il mix di fisicità, dinamismo e capacità di inserimento, caratteristiche che lo renderebbero ideale nel centrocampo a tre del 4-3-3 sarriano. Già in passato, Sarri aveva tentato di portare il giocatore alla Lazio, ma senza successo a causa degli alti costi.

Oggi, però, lo scenario potrebbe essere diverso. La stagione al Milan per Loftus-Cheek è stata caratterizzata da alcuni problemi fisici e da un rendimento non sempre costante, il che potrebbe spingere il club rossonero a considerare una sua cessione. Il Milan, infatti, potrebbe essere aperto a trattare il cartellino del giocatore, a patto di ricevere un’offerta economica congrua.

Per la Lazio, l’acquisto di Loftus-Cheek rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza in un reparto che Sarri vuole rinforzare. Tuttavia, le perplessità riguardano principalmente i costi dell’operazione e le condizioni fisiche del giocatore, reduce da un’annata con diverse assenze. Nonostante queste incognite, la volontà di Sarri di riabbracciare il suo pupillo potrebbe essere un fattore determinante per l’esito della trattativa. La Lazio è al lavoro per accontentare il suo allenatore e regalargli un centrocampista in grado di fare la differenza.