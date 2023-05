Calciomercato Milan, dopo Kamada c’è Loftus-Cheek! Cosa succede. Per il centrocampo, i rossoneri vogliono l’esperienza

Dopo l’acquisto quasi concluso da parte del Milan per Kamada, il club rossonero studia il colpo Loftus-Cheek. Il Chelsea, per un giocatore così esperto, chiede non poco.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i Blues chiederebbero 25 milioni per il loro centrocampista.