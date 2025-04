Condividi via email

Calciomercato Milan, Furlani blinda il big per la prossima stagione: sarà lui il centro del nuovo progetto. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Rafael Leao, in qualsiasi modo finirà questa stagione, sarà ancora al Milan. Come riportato da Matteo Moretto Giorgio Furlani, in attesa di ufficializzare un nuovo DS, ha già deciso di mettere il portoghese al centro del nuovo progetto tecnico.

A meno di offerte davvero irrinunciabili (da almeno 80 milioni di euro) sarà nella rosa del Milan la prossima stagione.