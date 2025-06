Calciomercato Milan, martedì giornata cruciale per Leao! Dettaglio nel contratto, cosa sta per succedere

Calciomercato Milan, da martedì 24 giugno sarà attiva la clausola rescissoria da 175 milioni di euro presente nel contratto di Leao

Come riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, il prossimo martedì 24 giugno 2025 segnerà un momento cruciale per il futuro di Rafael Leão e del calciomercato Milan. Scatterà infatti la clausola rescissoria inserita nel suo contratto, una cifra monstre di 175 milioni di euro. Un importo che, come sottolinea il quotidiano milanese, appare al momento fuori dalla portata di qualsiasi club interessato al talentuoso attaccante portoghese. Tuttavia, la domanda che molti tifosi e addetti ai lavori si pongono è: cosa succederebbe a Casa Milan se un’offerta inferiore, ma comunque imponente, di 100 milioni di euro dovesse concretizzarsi per Leão?

La situazione contrattuale di Leão è ben nota, e la clausola da 175 milioni di euro è stata pensata proprio per blindare il giocatore e respingere gli assalti delle big europee. Eppure, il calciomercato è un mondo imprevedibile, dove le dinamiche possono cambiare rapidamente. Un’offerta di 100 milioni di euro rappresenta comunque una somma stratosferica nel panorama calcistico attuale, capace di far vacillare anche le intenzioni più ferme. Se una cifra del genere dovesse essere messa sul piatto, il Milan si troverebbe di fronte a un bivio significativo. Da un lato, la volontà di trattenere uno dei suoi migliori talenti, perno fondamentale del progetto tecnico. Dall’altro, la possibilità di incassare una somma che permetterebbe di rifondare o rafforzare ampiamente la squadra con diversi innesti di qualità, in linea con la filosofia di sostenibilità economica del club.

Attualmente, il club che ha mostrato il maggiore interesse per Leão è il Bayern Monaco. I bavaresi sono alla ricerca di un sostituto di Leroy Sané, che si è trasferito al Galatasaray in Turchia, e hanno individuato in Leão un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il primo nome nella lista del Bayern era Nico Williams, stella dell’Athletic Bilbao, ma il giovane spagnolo sembra ormai destinato al Barcellona. Anche Bradley Barcola del PSG era un obiettivo, ma il club parigino non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello francese. Ecco perché gli occhi dei dirigenti tedeschi si sono posati con insistenza su Rafael Leão, considerato un’alternativa di altissimo livello.

Nonostante l’interesse del Bayern e la potenziale offerta, il Milan ha già fatto sapere in maniera chiara la sua posizione: non intende prendere in considerazione contropartite tecniche. Nomi come il difensore Kim Min-jae o il centrocampista Leon Goretzka, entrambi del Bayern, non rientrano nei piani del club rossonero come pedine di scambio per Leão. Questa presa di posizione sottolinea la volontà del Milan di monetizzare l’eventuale cessione, se proprio dovesse avvenire, per avere piena libertà di manovra sul mercato. Il destino di Rafael Leão si preannuncia quindi uno dei temi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato, con il Milan che si trova in una posizione di forza, ma allo stesso tempo di fronte a scelte potenzialmente cruciali per il suo futuro. La sensazione è che l’estate di Casa Milan sarà tutt’altro che tranquilla.