Calciomercato Milan, sirene estere per il top player: offerta in arrivo? Clamorosa indiscrezione

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco continua a pensare a Rafael Leao: possibile offerta nelle prossime settimane? Ultime

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco ha messo Rafael Leao nella lista dei rinforzi prioritari per l’estate. Tuttavia, il calciomercato Milan non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale e sia Igli Tare che Massimiliano Allegri considerano Leao un giocatore fondamentale per la squadra.

Il nuovo corso del Milan sembra infatti iniziare proprio con Leao, che è considerato uno degli incedibili. La clausola rescissoria di Leao è di 175 milioni di euro, ma è improbabile che il Bayern o altri club interessati siano disposti a pagare una cifra simile, considerando gli alti e bassi del giocatore nelle ultime stagioni.

È possibile che si arrivi a una trattativa serrata per Leao, magari per una cifra in doppia cifra, ma al momento il giocatore resta il numero 10 del Milan e un elemento chiave del nuovo corso.