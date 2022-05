Calciomercato Milan, Lang vicinissimo: c’è l’accordo col giocatore

Il Milan vicinissimo a chiudere il colpo Noa Lang. Con l’esterno del Brugges c’è l’accordo, manca l’intesa con il club

Il Milan dà una forte accelerata sulla trequarti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono ad un passo da Noa Lang, esterno classe ’99 del Brugges. Mercoledì ci sarebbe stato un incontro tra Paolo Maldini e l’entourage del ragazzo, con cui si è arrivati ad un accordo.

Senza il closing societario, l’affare sarebbe già indirizzato verso la chiusura. Il club belga dal canto suo non alza muri e chiede una cifra di 22 milioni di euro, un prezzo non proibitivo per le casse del Diavolo.