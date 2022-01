Calciomercato Milan: la Sampdoria vuole Andrea Conti, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniele Faggiano prova a fare lo sgambetto all’Empoli per Andrea Conti: stretta della Sampdoria sul terzino del Milan

Il futuro di Andrea Conti potrebbe essere in Toscana, ma non è ancora detta l’ultima parola. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il terzino in uscita dal Milan è tornato a essere un obiettivo non solo dell’Empoli, ma anche della Sampdoria.

Dato che l’input della dirigenza blucerchiata è quello di chiudere quasi tutte le operazioni in entrata sulla base di prestiti, Conti è balzato subito in pole position tra le preferenze di Daniele Faggiano. La Sampdoria tenta quindi di fare lo sgambetto all’Empoli, vicina da settimane a chiudere per il terzino.