Calciomercato Milan: la Juventus tentata da un obiettivo rossonero, che sta facendo bene in Serie A. Ecco di chi si tratta, il punto

A Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha fatto il punto della situazione Dusan Vlahovic per la Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni, parlando anche di un obiettivo riguardante il calciomercato Milan.

«Vlahovic non è possible a gennaio, la Fiorentina non lo svende. Immaginare 50-60 milioni non è possibile per nessuna società. La Fiorentina non farà sconti. Ci può essere movimento minore come Scamacca, giocatori di prospettiva, non giocatori che cambiano la stagione».