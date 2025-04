Condividi via email

Calciomercato Milan, Krstovic pallino del club: Corvino chiede una grande cifra per lasciarlo partire. Le ultimissime sui rossoneri

Sono previsti grandi movimenti in vista della prossima sessione del calciomercato Milan sia in entrata che in uscita. La stagione che si sta concludendo molto deludente imporrà alla dirigenza di effettuare grosse operazioni.

Uno dei principali nomi che piace alla dirigenza è quello di Krstovic, attualmente attaccante del Lecce. Pantaleo Corvino, per lasciarlo partire, vorrà una cifra vicina ai 25 milioni di euro.