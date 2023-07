Kjaer Milan: il rinnovo a una condizione, ecco quale! Il difensore è uno dei veterani di questa squadra e un riferimento per i giovani

Non solo mercato in entrata e mercato in uscita. Il Milan valuta anche i rinnovi: in particolare, quello di Simon Kjaer.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri valuteranno il prolungamento del contratto sulla base della condizione fisica del giocatore, età 35. Il danese è considerato un riferimento per il Milan, soprattutto ora che Ibra ha lasciato i rossoneri.