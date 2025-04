Calciomercato Milan, suggestione Kiwior per la difesa! La scelta dell’Arsenal non lascia indifferente il Diavolo

Condividi via email

Calciomercato Milan, per la prossima stagione c’è anche la suggestione Kiwior: l’Arsenal ha deciso di cederlo nel corso dell’estate

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Kiwior, seguito anche dal calciomercato Milan per la difesa della prossima stagione.

PAROLE – «Per l’Arsenal Kiwior non è incedibile, quindi può lasciare l’Arsenal nel corso del prossimo mercato. Ovviamente dipenderà dall’offerta, l’Arsenal lo può lasciare andar via per l’offerta giusta, e sappiamo che ci sono club italiani interessati a lui».