Rinnovo Kessié: strada in salita, anche lo United sulle sue tracce

Il rinnovo di Kessié con il Milan resta difficile, la lista delle pretendenti si è allargata, ultima di queste il Manchester United

Aumentano le pretendenti. Il rinnovo di Frank Kessiè è sempre più in salita. Tutto ancora fermo al no del rappresentante del giocatore, George Atangana, che ha rifiutato un contratto da oltre 6 milioni, aggiungendoci i consueti bonus per altro mezzo milione. Un limite considerato invalicabile dalla proprietà rossonera, un particolare, questo, decisivo se si considerano i precedenti con Donnarumma e Calhanoglu.

Limite non ivalicabile invece per squadre come Liverpool, Psg o altre big europee. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi e da la Gazzetta dello Sport alla lista di pretendenti dell’ivoriano si sarebbe aggiunto il Manchester United sta studiando la pratica Kessie per dargli l’eredità di Paul Pogba, anche lui in scadenza di contratto. Dal punto di vista economico la pista è più che attendibile, visto che l’ex Juve guadagna ben 14 milioni di euro netti più bonus, che lo portano a sfiorare addirittura i 20 milioni. Invece l’ivoriano del Milan ora come ora ne guadagna appena 2,2.

Intanto il Milan si cautela e pensa ad un arrivo anticipato a Gennaio di Yacine Adli dal prestito al Bordeaux.