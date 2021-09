Calciomercato Milan: Kessie corteggiato da mezza Europa, le ultime

Calciomercato Milan: Franck Kessie non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, sul giocatore vi sarebbero diversi…

Franck Kessie non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Milan. Sull’ivoriano, stando a quanto riporta Il Mundo Deportivo in edicola questa mattina, vi sarebbero diversi club europei interessati.

Non solo Barcellona, PSG, Manchester United, Tottenham e Liverpool ma anche la Juventus di Massimiliano Allegri sarebbe pronta a fare uno sgambetto ai rivali rossoneri.