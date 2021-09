Milan, Tonali fa il Kessie: le chiavi del centrocampo ora sono sue

È Sandro Tonali il valore aggiunto del Milan in questo inizio di stagione. Il classe ’00 cresce di partita in partita

Sandro Tonali si prende sulle spalle il Milan. Il classe ’00 si è finalmente imposto in maglia rossonera. In questo momento per Stefano Pioli sembra impossibile schierare un 11 titolare che non preveda la presenza dell’ex Brescia, soprattutto per la forma non scintillante di Franck Kessiè.

Anche nel match contro la Juventus ha giocato una prova di personalità, con agonismo e cattiveria quando serviva (vedi faccia a faccia con Dybala nel secondo tempo) e con qualche conclusione da fuori. Una prestazione che gli è valsa il premio di migliore in campo.