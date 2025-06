Calciomercato Milan, crescono i rimpianti per Kerkez: con Theo Hernandez in partenza il sostituto sarebbe potuto essere lui. Le ultimissime

Il Milan è alla ricerca di un erede di Theo Hernandez, qualora il francese decidesse di lasciare Milano, ma la beffa è che la soluzione era già in casa rossonera: Milos Kerkez. Il giovane terzino sinistro ungherese, cresciuto nelle giovanili del Milan, è ora in procinto di trasferirsi al Liverpool per una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Un affare che, se dovesse concretizzarsi, lascerebbe un enorme rimpianto in casa Milan.

Kerkez, classe 2003, è arrivato al Milan nel 2021 dall’ETO FC Győr con grandi aspettative. In rossonero ha mostrato subito le sue qualità: corsa, tecnica e un’ottima propensione offensiva, caratteristiche che lo rendevano un profilo ideale per il futuro del Milan e, in particolare, come possibile sostituto di Theo Hernandez. Nonostante il suo talento fosse evidente, il club ha scelto di cederlo nel gennaio 2022 all’AZ Alkmaar per una cifra irrisoria, circa 2 milioni di euro, con l’intenzione di fargli fare esperienza e con la possibilità di riacquistarlo in futuro.

La sua avventura in Olanda è stata un successo clamoroso. Kerkez si è imposto come uno dei migliori terzini del campionato, attirando l’attenzione di numerosi top club europei. Il Liverpool, in particolare, ha visto in lui il profilo perfetto per rinforzare la propria fascia sinistra, e sembra pronto a sborsare una cifra considerevole per assicurarselo.

Per il Milan, questa notizia è un amaro promemoria di un’occasione persa. Avere un giocatore del calibro di Kerkez a disposizione, già adattato all’ambiente e con un potenziale enorme, avrebbe rappresentato un’ottima soluzione per il presente e il futuro, soprattutto considerando le continue voci di mercato su Theo Hernandez. Invece, i rossoneri si trovano ora a dover investire una cifra ben più consistente per trovare un sostituto all’altezza, mentre l’erede designato si appresta a brillare altrove.