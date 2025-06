Calciomercato Milan, Cattaneo non ha dubbi: «Avessi 55 milioni non li spenderei per Kean, ecco cosa farei». Le ultimissime sui rossoneri

Marco Cattaneo, noto giornalista sportivo e volto televisivo, ha espresso una chiara opinione sul calciomercato del Milan, in particolare riguardo alle scelte sugli investimenti per il centrocampo. Le sue parole, che riflettono un dibattito acceso tra addetti ai lavori e tifosi, mettono in discussione la potenziale spesa per un attaccante come Kean a favore di talenti emergenti nel reparto mediano.

“Se avessi 55 milioni invece che spenderli per Kean, li investirei per Leoni e Rovella”, ha dichiarato Cattaneo, lanciando una provocazione significativa. Il suo ragionamento si basa sulla convinzione che il Milan dovrebbe puntare su giocatori con maggiore potenziale di crescita e un impatto più a lungo termine, piuttosto che su profili che, a suo dire, non garantirebbero un salto di qualità proporzionato all’investimento.

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, viene spesso accostato al Milan come possibile rinforzo offensivo. Tuttavia, Cattaneo suggerisce che un esborso di 55 milioni di euro per il suo cartellino sarebbe eccessivo e poco oculato, soprattutto considerando le esigenze del centrocampo rossonero.

L’alternativa proposta da Cattaneo vede protagonisti Andrey Santos Leoni e Nicolò Rovella. Leoni, giovane centrocampista brasiliano che ha mostrato lampi di talento, rappresenta un investimento sul futuro, un profilo che potrebbe esplodere nel sistema di gioco del Milan. Rovella, già con esperienza nel calcio italiano e apprezzato per la sua visione di gioco e capacità di interdizione, potrebbe offrire solidità e qualità in mediana.

L’idea di Cattaneo è quella di un Milan che costruisce il proprio futuro partendo dal centrocampo, con innesti che garantiscano sia qualità immediata che prospettive di crescita. La sua presa di posizione sottolinea come nel dibattito sul mercato rossonero ci siano visioni diverse sulle priorità e sulle strategie d’investimento, con un occhio attento alla sostenibilità economica e al potenziale sviluppo dei giocatori. Sarà interessante vedere se il Milan seguirà la linea suggerita da Cattaneo o opterà per altre soluzioni.