Calciomercato Milan, duello serrato con la Juventus per l’acquisizione del calciatore: si scalda la trattativa. Le ultimissime sui rossoneri

La Juventus si inserisce prepotentemente nella corsa a Granit Xhaka, centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen, finora seguito con grande interesse dal Milan. Il club bianconero, in cerca di rinforzi di qualità a centrocampo per la prossima stagione, avrebbe individuato nell’ex Arsenal il profilo ideale per dare maggiore solidità ed esperienza alla mediana di Tudor.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza juventina avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage del giocatore e con il Bayer Leverkusen per sondare la disponibilità al trasferimento. La richiesta del club tedesco rimane invariata: 15 milioni di euro. Una cifra considerata congrua per un giocatore della sua caratura, reduce da una stagione di alto livello in Bundesliga e con un contratto in scadenza nel 2028.

Il Milan, dal canto suo, non intende mollare la presa. I rossoneri seguono Xhaka da tempo e lo considerano una priorità per rinforzare il proprio reparto mediano. Tuttavia, la concorrenza della Juventus potrebbe complicare i piani e spingere il prezzo al rialzo. Sarà fondamentale capire la volontà del giocatore, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare in Champions League con una delle due big italiane.

La sensazione è che la trattativa sia destinata a infiammarsi nelle prossime settimane, con Juventus e Milan pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni di Xhaka. Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, non ha fretta di cedere il proprio gioiello e attenderà l’offerta più vantaggiosa, forte della richiesta di 15 milioni che, al momento, sembra essere irremovibile.