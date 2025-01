Calciomercato Milan, tre esuberi alla porta! Furlani li avvisa, quella cessione può sorprendere

Condividi via email

Calciomercato Milan, Jovic, Okafor e Chukwueze restano in uscita: Furlani lavora per sfoltire il reparto offensivo di Conceicao

Come riferito da calciomercato.com, restano tre gli esuberi del calciomercato Milan in questa sessione di gennaio:

PAROLE – «Luka Jovic ha una proposta concreta del Monza ma più passano le ore e più si va nella direzione del “no, grazie”. Per il club rossonero quello dell’attaccante serbo è un caso spinoso: non rientra nei programmi e ha un ingaggio pesante. Su Noah Okafor si continua a lavorare per trovare una soluzione. Su Chukwueze occhio all’Arabia Saudita: diversi club sono interessati e potrebbero provare il colpo dal Milan nei prossimi giorni».