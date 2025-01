Calciomercato Milan, Jovic al passo d’addio! Comunicazione a Ramadani, non si cambia idea

Calciomercato Milan, non solo Noah Okafor: il prossimo ad essere ceduto sarà Luka Jovic. Ramadani al lavoro per trovare una sistemazione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il prossimo a lasciare il calciomercato Milan dopo Okafor sarà Luka Jovic.

Il prossimo a lasciare il club di via Aldo Rossi è Luka Jovic, il quale è ancora alla ricerca di una destinazione. In questa prima parte di stagione, l’attaccante serbo ha collezionato appena tre presenze con la maglia del Milan, tutte tra agosto e settembre. Successivamente il giocatore rossonero è dovuto stare fuori per diverse settimane a causa della pubalgia e dell’operazione per il rinforzo del canale inguinale sinistro a cui si è sottoposto lo scorso 26 novembre.