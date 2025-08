Calciomercato Milan, Jashari non si sblocca e Javi Guerra gongola! Prima alternativa e affare possibile a queste condizioni

Calciomercato Milan, se non si dovesse sbloccare la trattativa Jashari con il Brugge i rossoneri sono pronti a tornare su Javi Guerra

Il calciomercato estivo del Milan si sta rivelando più intricato del previsto, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la supervisione del neo-allenatore Massimiliano Allegri, impegnata a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nonostante l’offensiva decisa per un centrocampista svizzero, la trattativa con il Club Brugge si è arenata, costringendo il Diavolo a valutare nuove opzioni.

La situazione si fa tesa per il Milan, che da settimane cerca di portare a Milano il talentuoso centrocampista elvetico. Nonostante un’offerta importantissima e la ferma volontà del giocatore, che ha espresso il desiderio di indossare solo la maglia rossonera, il Club Brugge continua a fare muro, negando il via libera alla sua partenza. Il Milan, seppur determinato a non mollare, non può permettersi di aspettare all’infinito, e per questo ha iniziato a sondare il terreno per alternative concrete.

Come riportato stamattina dal Corriere della Sera, un nome che torna prepotentemente in auge è quello di Javi Guerra, il giovane e promettente centrocampista classe 2003 del Valencia. La pista che porta al talento spagnolo non è mai stata del tutto abbandonata dal club di Via Aldo Rossi. Tare e Allegri sembrano aver individuato in Guerra un profilo ideale per il centrocampo rossonero, un giocatore dinamico, con ottime capacità di interdizione e visione di gioco, in grado di portare freschezza e qualità alla squadra.

Le discussioni tra il giocatore e il Valencia per il rinnovo di contratto si protraggono da settimane, ma il giovane mediano spagnolo ha sempre mostrato un forte interesse verso Milano. Questa apertura di Javi Guerra è un fattore cruciale che potrebbe spingere il Milan a sferrare l’attacco decisivo. La situazione contrattuale del giocatore, unita alla sua manifesta volontà di approdare in Serie A, lo rende un obiettivo estremamente interessante per il Diavolo.

L’arrivo di Javi Guerra rappresenterebbe un colpo importante per il Milan di Tare e Allegri, che punta a costruire una squadra competitiva e proiettata al futuro. La giovane età del calciatore, unita alle sue qualità tecniche e al suo margine di crescita, lo rendono un investimento strategico per il club. La dirigenza rossonera dovrà ora agire con tempismo e determinazione per superare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di quello che potrebbe essere uno dei protagonisti del futuro centrocampo milanista. Il Milan, dunque, è pronto a sferrare l’attacco finale per portare Javi Guerra a San Siro e chiudere uno dei capitoli più scottanti di questo calciomercato.