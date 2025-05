Calciomercato Milan, Jacobelli sicuro: «Ricci uno dei centrocampisti più importanti dell’ultima generazione, su Theo e Maignan…». Le ultimissime

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli ha parlato a 360 gradi del momento del Milan. Di seguito le sue parole sul calciomercato.

«I tifosi del Torino sono condannati a veder partire i loro giocatori più importanti. Lo scorso anno Buongiorno e Bellanova. Ricci è uno dei centrocampisti più importanti dell’ultima generazione del panorama nazionale, però non basterà soltanto lui. Sono curioso di capire quale sarà la sorte di Leao, Maignan e Theo Hernandez. Lo capiremo presto. Però è certo che quella che sta per cominciare il primo di luglio dovrà essere la stagione del riscatto del Milan. Quest’anno è stato molto deludente. Mai in lotta per lo scudetto, vinci la Supercoppa a gennaio ma poi esci dalla Champions League in quel modo. Poi perdi la finale di Coppa Italia. E poi soprattutto questo saliscendi continuo nella qualità del gioco. Sono veramente molto curioso di capire dove voglia andare questo Milan. E aggiungo…».