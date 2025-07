Calciomercato Milan, sogno Nicolas Jackson: la situazione con il Chelsea è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan ha un forte interesse per Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea. Il giocatore, che già in passato era stato nel mirino dei rossoneri prima del suo trasferimento al club londinese, è apprezzato per le sue caratteristiche e la sua età (classe 2001). C’è una stima per le sue qualità, e il Milan lo considera un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Tuttavia, il problema principale che ostacola l’operazione sono i costi elevati. Il Chelsea valuta Jackson in maniera considerevole, e le prime richieste sono state giudicate troppo alte dal Milan. Si parla di cifre che si aggirano sui 100 milioni di sterline (circa 118 milioni di euro) per scoraggiare l’interesse, sebbene altre fonti indichino una valutazione tra i 55 e i 60 milioni di euro. I Blues, infatti, non hanno fretta di cedere il giocatore, specialmente dopo gli arrivi di Liam Delap e João Pedro, che hanno aumentato la concorrenza nel ruolo.

Nonostante la volontà del Milan di portare Jackson a Milano, la trattativa si presenta molto complessa. Il club rossonero dovrà valutare attentamente la possibilità di un investimento così significativo, soprattutto considerando che il Chelsea non sembra disposto a fare sconti. La situazione resta in evoluzione, con il Milan che continua a monitorare la situazione, ma consapevole che per assicurarsi le prestazioni di Jackson sarà necessario un esborso economico importante.