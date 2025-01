Calciomercato Milan, per l’attacco spunta Lukebakio! Valutazione da urlo, contatti serrati col Siviglia

Calciomercato Milan, c’è anche Lukebakio del Siviglia per l’attacco rossonero: la valutazione si attesta sui 40 milioni di euro

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul calciomercato Milan per quanto riguarda i possibili rinforzi nel ruolo di centravanti già a gennaio.

Per quanto riguarda l’attacco, il Milan ha fatto un tentativo per Santiago Gimenez. Ma l’operazione resta complicata per i costi alti del cartellino. Discorso simile per Dodi Lukebakio, nuovo nome esaminato dal Milan. Il Siviglia chiede almeno 40 milioni. Prossime ore cruciali.