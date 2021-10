Calciomercato Milan: Insigne verso il rinnovo ma...

Calciomercato Milan: Lorenzo Insigne ed il Napoli vicini al rinnovo. Ma il discorso di De Laurentis sta facendo riflettere il capitano

Insigne ed il Napoli sono sempre più vicini al rinnovo. Infatti, secondo quanto riferisce Tutto Mercato Web, Le premesse di Aurelio De Laurentis, nell’incontro con l’agente ed il proprio capitano, stanno facendo riflettere quest’ultimi e tengono sugli attenti il calciomercato Milan.

Il numero uno dei partenopei è pronto alla proposta del contratto ma, illustrando la situazione in tempi pandemici, ha esposto la sua intenzione di diminuire gli ingaggi della società. Con questa mossa, Insigne sta riflettendo sul fatto che in molti giocatori potrebbero abbandonare il progetto e, soprattutto, la riflessione volge sulla futura competitività del Napoli per la Champions League.